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09.04.2021 00:07
Рубрика: Власть

Матвиенко: Опыт пандемии надо учесть в нормативных актах

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила учесть в законодательстве опыт, полученный российской системой здравоохранения в процессе борьбы с распространением коронавируса. Такое мнение она высказала в колонке для "Парламентской газеты", приуроченной ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Считаю, обретенный трудный опыт, выводы из него органам государственной власти следует систематизировать, перевести на язык правовых актов", - заявила она.

В частности, считает глава Совфеда, следует продолжить модернизацию инфекционной службы, развивать ее материально-технической базу, быть во всеоружии перед новыми угрозами. "Так мы сможем повысить уровень противодействия инфекционным заболеваниям, сберечь здоровье и жизни многих тысяч людей", - отметила Матвиенко.

Кроме того, надо проанализировать "всю правовую базу, регулирующую санитарно-эпидемиологическую службу, отечественную систему здравоохранения в целом", считает она. Спикер СФ пояснила, что речь не идет о коренной ломке - в этом нет нужды, поскольку российское здравоохранение показало свою надежность в чрезвычайных обстоятельствах.

Однако коронавирус подсветил ряд проблем, которые необходимо решать. В том числе остро дала себя знать нехватка врачей, медицинского персонала в целом, дефицит лечебных учреждений в сельской местности и малых, есть пробелы в системе ОМС.

"Все чаще можно услышать мнение о том, что следует усилить централизацию государственного управления сферой здравоохранения, включая бюджетные средства, как ключевое условие повышения качества медицинской помощи в нашей стране", - отметила Матвиенко.

"Вот почему так важно осмыслить приобретенный опыт, закрепить его в виде нормативных правовых актов, обеспечивающих дальнейшее совершенствование нашей системы здравоохранения. Совет Федерации постоянно держит в поле зрения эти вопросы", - заключила она.

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