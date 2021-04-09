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09.04.2021 00:06
Рубрика: Власть

Матвиенко: Россия выйдет из ковидных ограничений раньше других стран

Текст: Галина Мисливская
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия сможет снять связанные с коронавирусом ограничения раньше других стран благодаря вакцинации и формированию коллективного иммунитета к инфекции. Такое мнение она высказала в колонке для "Парламентской газеты" , приуроченной ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время. Я лично в этом уверена. Произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны - условия для этого в основном уже созданы", - заявила глава Совфеда.

По ее мнению, статистика, показывающая динамику роста числа желающих сделать прививку от коронавируса, дает основания для таких прогнозов. "Наша страна уже сейчас входит в десятку по числу сделанных прививок. И позиция будет только укрепляться", - отметила Матвиенко и поблагодарила россиян за "особое осознанное гражданское поведение" в условиях пандемии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Вакцинация от коронавируса

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