Минобороны будет расширять производство боевых роботов

Министерство обороны РФ продолжит расширять производство робототехнических комплексов военного назначения. Как сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, это будут тяжелые роботы, роботы-разведчики, роботы радиационной и химической разведки, а также надводные и подводные роботы.

Шойгу в пятницу, 9 апреля, проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации" (УПТК). Предприятие выпускает робототехнические комплексы различного назначения, в том числе роботы "Уран-6", "Уран-14" и "Уран-9", которые стоят на вооружении российской армии.

Глава военного ведомства осмотрел производство и представленные образцы робототехнических комплексов линейки "Уран".

На совещании по итогам поездки министр заявил, что оснащение армии робототехническими комплексами военного назначения - одно из приоритетных направлений Минобороны.