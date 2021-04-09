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9 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)

Работодателям организаций текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности Российской Федерации от 31 марта 2021 г. N 14-4/10/В-3565

Дата подписания 31 марта 2021 г.
Опубликован 9 апреля 2021 г.

На федеральном уровне заключено Отраслевое соглашение по организациям текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности Российской Федерации на 2021-2023 годы между Российским профсоюзом работников промышленности, Общероссийским отраслевым объединением работодателей "Российское объединение работодателей легкой промышленности" и Объединением работодателей "Объединение работодателей текстильной промышленности России" (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости (23 декабря 2020 г., регистрационный N 16/21-23), размещено на официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности Российской Федерации, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации А. Котяков