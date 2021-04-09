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09.04.2021 22:35
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион: принц Филипп всю жизнь сохранял любовь к православию

Текст: Елена Яковлева

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион выразил соболезнования в связи с кончиной герцога Эдинбургского Филиппа и подчеркнул его любовь к православию.

Фото: Anwar Hussein/Getty Images
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- Искренне соболезную ее Величеству королеве Елизавете в связи с потерей близкого человека, с которым она прожила вместе без малого три четверти века. Вечная ему память, - сказал митрополит Иларион агентству РИА Новости.

Герцог Эдинбургский Филипп, сын греческого и датского принца Андрея, "был крещен в православной вере", напомнил митрополит Иларион. После вынужденного отъезда его родителей из Греции он оказался в Великобритании, где взял британскую фамилию Маунтбаттен и перешел в англиканство. "Однако на всю жизнь сохранил любовь к православию", - подчеркнул митрополит Иларион.

"Я стал англиканином, но остался православным" - процитировал глава ОВЦС слова принца Филиппа, сказанные им на встрече в Букингемском дворце 25 мая 2011 года.

- В общей сложности мы беседовали около часа, - уточнил митрополит Иларион. - Он живо интересовался возрождением Церкви в России и других странах канонического присутствия Русской православной церкви, расспрашивал о жизни православных монастырей, приходов, духовных учебных заведений. С большой теплотой он вспоминал свои посещения святой горы Афон. Рассказывал мне о своих православных корнях и о родственных связях с российским царским домом.

На память о встрече митрополит Илларион подарил принцу Филиппу икону преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Федоровны, чьим внучатым племянником он был.

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