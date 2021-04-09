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09.04.2021 00:39
Рубрика: Спорт

"МЮ" обыграл в гостях "Гранаду" в четвертьфинальном матче Лиги Европы

Текст: Артур Нанян

В четверг вечером состоялись первые матчи четвертьфинальной стадии Лиги Европы. В одном из них "Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "Гранаду" со счетом 2:0.

Фото: Gettyimages
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"Манкунианцы" небезосновательно считаются главными претендентами на победу в турнире. В прошлом году они остановились на стадии полуфинала, но в этом всерьез настроены завоевать титул.

Соперник у "красных дьяволов" был не из простых: "Гранада" в нынешнем сезоне показывает достаточно неплохой футбол и умеет бороться с грандами. Впрочем, конкретно в этой встрече англичане не оставили ей никаких шансов. "МЮ" забил по голу в каждом из таймов: в первом отличился Маркус Рэшфорд, во втором - с пенальти Бруну Фернандеш.

В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты: "Арсенал" (Англия) - "Славия" (Чехия) - 1:1, "Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия) - 1:2, "Динамо" (Киев) - "Вильярреал" (Испания) - 0:1. Ответные встречи запланированы на 15 апреля.

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