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9 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги"

Дата подписания 5 апреля 2021 г.
Опубликован 9 апреля 2021 г.
Вступает в силу 5 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая

Комментарии Российской Газеты

Россияне получат налоговый вычет на занятия фитнесом

Принят Государственной Думой 24 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Статья 1

Внести в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 19, ст. 1749; N 28, ст. 2879; 2006, N 31, ст. 3443; N 50, ст. 5286; 2007, N 31, ст. 4013; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 23, ст. 2775; N 29, ст. 3639; N 52, ст. 6444; 2011, N 30, ст. 4583; N 48, ст. 6729; 2012, N 53, ст. 7604; 2013, N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 48, ст. 6663; 2015, N 14, ст. 2025; N 27, ст. 3968; 2016, N 27, ст. 4184; N 49, ст. 6846; 2017, N 49, ст. 7318; 2018, N 49, ст. 7498; 2019, N 25, ст. 3167; 2020, N 48, ст. 7625) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Сумма расходов, указанных в настоящем подпункте, учитывается для целей налогообложения с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи.

Положения настоящего подпункта применяются, если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов, указанных в настоящем подпункте:

физкультурно-оздоровительные услуги, указанные в настоящем подпункте, включены в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством Российской Федерации;

физкультурно-спортивная организация, индивидуальный предприниматель, указанные в настоящем подпункте, включены в перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности (далее в настоящем подпункте - перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей), сформированный на соответствующий налоговый период.

Перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей на очередной налоговый период формируется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта, на основании данных, представляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, и направляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному налоговому периоду.

Порядок формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, предусматривающий в том числе критерии включения таких организаций, индивидуальных предпринимателей в перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, сроки и способы представления данных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, на основании которых формируется перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, утверждается Правительством Российской Федерации.

Предусмотренный настоящим подпунктом социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".";

2) в пункте 2 слова "подпунктами 2 и 3" заменить словами "подпунктами 2, 3 и 7", слова "подпунктами 2- 6" заменить словами "подпунктами 2-7", после слов "медицинские услуги," дополнить словами "физкультурно-оздоровительные услуги,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Президент Российской Федерации В. Путин