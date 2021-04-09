Объявлены кандидатки в сборную России на Евробаскет-2021

Главный тренер женской сборной России по баскетболу, коренной оренбуржец Александр Ковалев объявил список кандидаток для участия в подготовке команды к финальному турниру чемпионата Европы 2021 года, который пройдет в Испании и Франции в период с 17 по 27 июня.

В списке - 18 фамилий, но есть еще и резервный перечень игроков, состоящий из пяти баскетболисток на случай вынужденной замены. Планируется, что первый подготовительный сбор стартует 9 мая на учебно-тренировочной базе в подмосковном Новогорске. Сначала все прибывшие игроки пройдут установленный Министерством спорта РФ и Роспотребнадзором ковидный карантин, и только потом девушки смогут приступить к занятиям. Сбор продлится до 24 мая.

Затем наша команда отправится в турецкий Стамбул для участия в товарищеском международном турнире. Также запланированы "спарринги" в столице Сербии Белграде (4-5 июня) и главном городе Республики Беларусь Минске (8-9 июня). Окончательная заявка на чемпионат Европы, состоящая из 12 фамилий, будет объявлена в начале второй декады июня. Отправление сборной во французский Страсбург - 13 или 14 июня.

Напомним, что по результатам жеребьевки финального турнира Евробаскета-2021 сборная России оказалась в группе D, где встретится с командами Чехии, Хорватии, хозяйками паркета француженками. Победители групп выходят напрямую в четвертьфинал, а занявшие вторые и третьи места - в усеченную стадию 1/8 финала (так называемый "Раунд Last 12"). Шесть лучших команд по итогам Евро-2021 получат право сыграть в квалификации чемпионата мира 2022 года.

Кандидатки в сборную России

Разыгрывающие и атакующие защитники: Анна Буровая ("Динамо", Курск), Марина Голдырева ("Динамо", Новосибирская обл.), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбургская обл.), Дарья Курильчук ("Енисей", Красноярск), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное, Московская обл.), Екатерина Федоренкова ("Ника", Сыктывкар).

Форварды: Аделина Абайбурова ("Енисей"), Нина Глонти (МБА, Москва), Дарья Игнатова, Дарья Репникова (обе - "Спарта энд К"), Александра Марченкова ("Ника"), Раиса Мусина ("Динамо", Курск), Камилла Огун ("Намюр", Бельгия), Галина Шамова ("Динамо" Нс), Анастасия Шилова ("Надежда").

Центровые: Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург), Елизавета Шабанова ("Динамо", Курск), Александра Штанько (МБА).

Резервный список: игроки задней линии - Виктория Завьялова (УГМК), Дарья Колосовская ("Енисей"); передняя линия - Анастасия Олаири Косу ("Динамо", Курск - "Динамо-Фарм", Курск), Дарья Намок, Ксения Тихоненко (обе - "Надежда").