План похорон принца Филиппа изменили из-за пандемии

Ранее составленный план торжественных похорон принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, был изменен по причине пандемии коронавируса, заявила Геральдическая палата Лондона.

Принц Филипп скончался 9 апреля утром в возрасте 99 лет.

Согласно заявлению, обнародованному Геральдической палатой, похороны пройдут без шествия по Лондону. Также тело не выставят для прощания. Кроме того, настоятельно рекомендуется не допускать участия публики в похоронных мероприятиях, которые пройдут в Виндзорском замке.

Как сказано в сообщении, похороны не будут государственными. Тело Филиппа будет находиться до захоронения в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Дата похорон пока не определена, ее объявят после консультаций, которые в ближайшие дни проведут лорд-камергер (бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер) и премьер-министр Борис Джонсон с королевой Елизаветой.

При этом известно, что принц Филипп будет похоронен в усыпальнице при королевской резиденции Фрогмор в Виндзоре, где покоятся королева Виктория, ее супруг принц Альберт и Эдуард VIII - отрекшийся от престола дядя Елизаветы II.

Траур по принцу продлится по всему Соединенному королевству в течение восьми дней. Также будут приспущены флаги в странах Содружества наций, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и другие государства и территории. Сама королева пробудет в трауре 30 дней, согласно протоколу, после чего вернется к исполнению своих обязанностей (при этом королева может изменять продолжительность траура на свое усмотрение). Пока Ее величество будет в трауре, ни один из государственных законов не может быть принят, так как они все требуют королевской резолюции.