Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 63-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" в части уточнения срока полномочий мирового судьи"

Принят Государственной Думой 16 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Статья 1

Пункт 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; 1993, N 17, ст. 606; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 2001, N 51, ст. 4834; 2005, N 15, ст. 1278; 2009, N 29, ст. 3594; 2012, N 24, ст. 3083; 2020, N 50, ст. 8071) изложить в следующей редакции:

"3. Мировой судья в первый раз назначается (избирается) на должность сроком на три года.

При повторном назначении (избрании) на должность мировой судья назначается (избирается) на соответствующую должность без ограничения срока полномочий.

Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи - 70 лет.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 51, ст. 6270; 2005, N 15, ст. 1278; 2012, N 41, ст. 5529) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 6 после слов "до истечения срока полномочий мирового судьи," дополнить словами "до достижения мировым судьей предельного возраста пребывания в должности мирового судьи,";

2) статью 7 изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Срок полномочий мирового судьи

1. Мировой судья в первый раз назначается (избирается) на должность сроком на три года. По истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для назначения (избрания) на данную должность.

2. При повторном назначении (избрании) на должность мировой судья назначается (избирается) на соответствующую должность без ограничения срока полномочий. Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи - 70 лет.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

2. После дня вступления в силу настоящего Федерального закона мировые судьи сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были назначены (избраны).

Президент Российской Федерации В. Путин