Правительство разрешило использовать конфискованный спирт для антисептиков

Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил в 2021 году направлять конфискованную спиртосодержащую продукцию на производство антисептиков для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Такой порядок был задействован в прошлом году на волне пандемии COVID-19. Если конфискат после анализа в лаборатории признается пригодным для производства антисептиков, то регионы будут бесплатно получать его по ранее поданным заявкам. При этом субъекты Федерации должны отчитываться в Росалкогольрегулирование о целевом использовании полученной продукции.