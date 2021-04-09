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09.04.2021 11:41
Рубрика: Общество

Названы проблемы со здоровьем, которые можно определить по запаху

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специфический запах может свидетельствовать о различных сбоях в работе организма. Как пояснила телеканалу "Звезда" врач-терапевт и диетолог Наталья Лазуренко, это происходит из-за того, что кожные покровы действуют в качестве своеобразного "фильтра", через который выводятся ненужные вещества. Таким образом по запаху, идущему от кожи, можно определить нарушение метаболизма на клеточном уровне или на уровне органов.

Фото: iStock
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"При нарушении метаболизма, связанного с накопительством токсических веществ кето-продуктов, то есть тех, которые закисляют организм, кожа может иметь специфический запах кислого", - приводит показательный пример Наталья Лазуренко.

По ее словам, в этом случае нарушается фильтрация кислых продуктов. Подобная ситуация может возникнуть, если злоупотреблять пищей с высоким содержанием белка или жира.

А особый кисло-сладкий запах может оказаться признаком процессов распада из-за нарушений углеводного обмена. Он может быть одним из симптомов сахарного диабета.

Также эксперт рекомендует обращать внимание на состояние кожи. В честности, высыпания на нижней части лица, подбородке и нижней челюсти могут свидетельствовать о проблемах с желудочно-кишечный трактом и половыми гормонами. А при инсулинорезистентности кожные покровы на локтевых сгибах и коленях становятся более темным и грубым. За консультацией по вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться к врачу.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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