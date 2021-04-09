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09.04.2021 17:47
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган обсудили Украину, Сирию, Ливию, Карабах и "Спутник V"

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Турции провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в деталях обсудили вопросы борьбы с распространением коронавируса. Лидеры готовы усилить взаимодействие в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства вакцины "Спутник V".

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Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, которые принимаются у него в стране. Один из приоритетов - обеспечение безопасности иностранных туристов. Было решено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе для охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию.

Лидеры рассмотрели ситуацию в Ливии, отметив соблюдение сторонами режима прекращения боевых действий и успешное формирование переходных органов власти. Путин и Эрдоган подтвердили настрой на содействие мирному процессу и восстановлению единства этой страны.

Обсудили и положение дел в Сирии, подчеркнув важную роль России и Турции в вопросах стабилизации обстановки и налаживания межсирийских переговоров. Лидеры отметили актуальность совместной борьбы с терроризмом, в частности, в Идлибе.

Эрдоган попросил рассказать о российских подходах к разрешению внутриукраинского кризиса, и Путин дал пояснения, подчеркнув, что Минские соглашения - это безальтернативная основа урегулирования. Была высказана обеспокоенность, что Киев уклоняется от реализации этого документа и в последнее время возобновил опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения.

Путин обсудил с Алиевым стабилизацию ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Главы государств затронули вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе. Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки. А Путин рассказал об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Оба президента считают, что нужно активизировать работу по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе.

Путин также подчеркнул важность сохранения при строительстве Турцией Стамбульского канала действующего режима Черноморских проливов. Это нужно для региональной стабильности и безопасности.

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