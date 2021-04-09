Мадридский "Реал" примет "Барселону" в центральном матче 30-го тура Примеры и всего европейского уикенда. От результата "эль-класико" во многом зависит судьба чемпионства в Испании.

В игре первого круга в октябре прошлого года "Реал" победил на "Камп Ноу" со счетом 3:1. Фото: РИА Новости

Относительно недавно никто всерьез не рассматривал ни мадридцев, ни каталонцев как претендентов на титул. "Атлетико" спокойно лидировал, опережая конкурентов более чем на десять очков. Но с середины февраля у "матрасников" начался кризис: в десяти последних матчах они набрали лишь 16 баллов, потерпев два поражения. В то же время "Реал" с "Барселоной" набрали приличную форму и почти настигли команду Диего Симеоне. На данный момент в активе "Атлетико" 66 очков, у каталонцев - 65, "королевского клуба" - 63.

Справедливости ради, противостояние "Реала" и "Барселоны" всегда стоит особняком, даже если в этом поединке нет турнирной интриги. Но сейчас обе команды борются за "золото". И обе, как под копирку, подходят к субботней встрече с потерями в составах. У мадридцев будет отсутствовать их капитан Серхио Рамос, а гости могут недосчитаться Жерара Пике и Антуана Гризманна.

Зато в строю Лионель Месси, который после не слишком успешного старта сезона вернул себе былую форму. Во многом благодаря аргентинцу "сине-гранатовые" выдали 19-матчевую беспроигрышную серию в Примере и являются сейчас одной из самых ярких команд в Европе.

- "Барса" всегда владеет мячом, у них есть хороший вратарь и Месси. Аргентинец делает все для команды. С ним нужно действовать осторожно, потому что он очень опасен, - признался лучший бомбардир "Реала" в нынешнем сезоне Карим Бензема.

Солидарен с французом Серхио Рамос. "Все эти годы мы страдали от Месси. Возможно, если бы у "Барселоны" не было Лионеля, "Реал" завоевал бы больше титулов", - сказал испанец в документальном фильме о самом себе.

Тем временем в Лиге чемпионов состоялись очередные матчи четвертьфинальной стадии. В одном из них действующий обладатель трофея мюнхенская "Бавария" проиграла на своем поле "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:3. Героем встречи стал форвард гостей Килиан Мбаппе, оформивший дубль.

"Барселона" продлила беспроигрышную серию в Примере до 19 встреч, а мадридцы не терпят поражений с конца января

В августе прошлого года эти же команды соперничали в финале главного еврокубка. Упустив несколько отличных моментов, парижане проиграли (0:1), а "Бавария" в шестой раз в истории завоевала этот трофей.

С тех пор, понятное дело, в составах обоих клубов произошло не так много изменений. Тем не менее у "ПСЖ" теперь новый тренер: место Томаса Тухеля занял Маурисио Почеттино. Не сказать, что у аргентинца все идет гладко, но в Лиге чемпионов Неймар и компания добиваются нужного результата.

Безусловно, на игре "Баварии" сказалось отсутствие игрока года по версии ФИФА, лучшего бомбардира мюнхенцев Роберта Левандовски. Поляк получил травму в поединке за национальную сборную и пропустит теперь около трех недель.

В этот зимний мюнхенский вечер на "Альянц Арене" были другие герои. Если конкретнее - звездный дуэт форвардов "ПСЖ" Неймар и Мбаппе. Удивительно, как всего спустя несколько дней после провальной игры с "Лиллем" (0:1) бразилец и француз настроились и выдали шикарный матч. Неймар дважды выступил в качестве ассистента, а Мбаппе забил два мяча. К слову, эти два футболиста отдали друг другу десять голевых передач в Лиге чемпионов за четыре сезона. У иных пар больше семи нет.

- Вот вам и Мбаппе. Он играет так, как никто другой в мире. Нам нужна его скорость. У него появляются моменты - и он забивает. Это очень важно, особенно против такой команды, как "Бавария", - подчеркнул полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер.

Что примечательно, Мбаппе нередко критикуют на родине. Хотя может так случиться, что со следующего сезона он уже не будет выступать во Франции. По информации зарубежных СМИ, мадридский "Реал" не оставляет попыток подписать одного из лучших нападающих мира.

Сам Килиан предпочитает не реагировать на слухи. Впрочем, он и не говорит прямо, что останется в Париже. По словам Мбаппе, его главная задача на остаток сезона - победа в Лиге чемпионов.

- Как я уже говорил после "Барселоны", мне нравятся такие матчи. Да, у меня не все получалось, однако я не прячусь. Обожаю выходить на поле в таких встречах и решить их исход, - признался Мбаппе.

Статистика Килиана в Лиге чемпионов поражает. К 22 годам он забил 27 мячей в главном еврокубковом турнире. В списке лучших бомбардиров соревнований за всю их историю Мбаппе обошел Луиса Суареса, Мохаммеда Салаха, Райана Гиггза и Ривалдо. Всего в 43 играх француз набрал 42 (27+15) очка.

В параллельной встрече "Челси" победил в Севилье "Порту" (2:0) благодаря голам Мейсона Маунта и Бена Чиллуэла. Напомним, что обе игры этого противостояния пройдут в Испании.

Лондонская команда не только сделала большой шаг на пути к выходу в полуфинал, но и реабилитировалась перед болельщиками за унизительное домашнее поражение от "Вест Бромвича" со счетом 2:5 на минувших выходных.

Тем временем

На выходных состоятся матчи 25-го тура чемпионата России. Центральным событием станет дерби двух претендентов на "золото" - "Локомотива" и "Спартака". Напомним, что "железнодорожники" одержали победы во всех семи играх после рестарта сезона, а "красно-белые" благодаря последним успехам поднялись на второе место в таблице. Лидирует же по-прежнему "Зенит" (51 очко), который в воскресенье встретится на выезде с "Сочи". Далее в таблице идут спартаковцы (47 очков), "Локомотив" (43), ЦСКА (43) и "Динамо" (42).

Где будем смотреть

10 апреля, суббота, "РЕН ТВ"

21.55 "Реал" - "Барселона". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55 "Химки" - "Тамбов". Прямая трансляция.

16.25 "Уфа" - "Ахмат". Прямая трансляция.

18.55 "Ростов" - "Рубин". Прямая трансляция.

11 апреля, воскресенье, "Матч Премьер"

16.25 "Динамо" - "Урал". Прямая трансляция.

18.55 "Локомотив" - "Спартак". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55 "Арсенал" - "Краснодар". Прямая трансляция.

16.25 "Сочи" - "Зенит". Прямая трансляция.