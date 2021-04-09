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09.04.2021 11:55
Рубрика: Экономика

Городские службы Москвы рассказали о ситуации с половодьем

Текст: Ирина Огилько

С начала марта экипажи Московского авиацентра совершили 26 вылетов для разведки паводковой ситуации в ТиНАО. По данным комплекса городского хозяйства, разливов водоемов пока нет.

Фото: vesti.ru
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Как сообщает в Telegram-канале комплекс городского хозяйства, под наблюдением находится территория протяженностью свыше 120 км, в том числе населенные пункты Остафьево, Кленово, Лаптево, Рогово, Красная Пахра, город Троицк.

Пять территорий в поселениях Десеновское, Краснопахорское, Рязановское и в Щербинке дополнительно ежедневно мониторят с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Согласно данным воздушной разведки, многие водоемы уже полностью свободны ото льда. Паводковая обстановка стабильная, разливов воды, влияющих на движение автотранспорта, не выявлено.

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