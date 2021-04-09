Как на ВДНХ отметить с ребенком юбилейный День космонавтики

Новости

Алексей Стукалов стал новым главным тренером "Уфы" 12:58
Ученые научили крыс находить рак и диабет по запаху 12:51
Минцифры потратит на новый портал Госуслуг 460 миллионов рублей 12:51
Захарова назвала глупостью перенос места встречи контактной группы 12:42
Полпред ПФО представил врио ульяновского губернатора Алексея Русских 12:40
В красноярских "Столбах" бродячие псы загрызли косулю на глазах туристов 12:32
Объявлены кандидатки в сборную России на Евробаскет-2021 12:31
Эксперт рассказал, когда перестанут дорожать майонез и соусы 12:30
Умер автор музыки к "Покемонам" и "Черепашкам-ниндзя" Ральф Шукетт 12:17
Голикова: Около трети россиян к 2030 году будут пожилыми 12:16
Лавров встретится в Москве с главой МИД Сербии 12:14
Ушедший в отставку губернатор Морозов станет помощником полпреда ПФО 12:09
В Москве благоустроят Садовнические набережную и улицу 12:08
МИД РФ: Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации 12:03
В России выбраны лучшие практики активного долголетия 12:03
В Тюмени врачи удалили мужчине огромную опухоль с почки 12:02
В Москве ветер за ночь повалил два десятка деревьев, повреждены 10 машин 11:56
Городские службы Москвы рассказали о ситуации с половодьем 11:55
Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых гимнастических брусьев 11:52
Биатлонист Логинов будет готовиться к сезону вместе со сборной России 11:46
Гинцбург рассказал об испытаниях "кассетной боеголовки" против COVID-19 11:44
В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на майонез 11:35
В Магаданской области разрешили торжественные регистрации браков 11:26
Арктические системы ПВО подняты по тревоге 11:22
Йоркширский терьер назван самой популярной породой собак у москвичей 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
09.04.2021 11:41
Рубрика: Общество

Как на ВДНХ отметить с ребенком юбилейный День космонавтики

Текст: Любовь Проценко
12 апреля в нашей стране юбилей - 60 лет назад наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, "пронзившим" космическое пространство. Главная выставка страны уже не первый год отмечает День космонавтики.

К юбилею подготовлена целая программа. Для гостей будут организованы бесплатные экскурсии по территории ВДНХ и в центре "Космонавтика и авиация", презентация двух новых космических экспонатов, спектакль "Космолет №1", концерт инди-группы On-The-Go с оркестром. Также все желающие смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте, который пройдет в центре "Космонавтика и авиация".

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Как в Москве отметят День космонавтики

Запуск с Байконура онлайн

9 апреля с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС) отправится экипаж новой экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

Прямую трансляцию запуска и стыковки с МКС пилотируемого корабля "Союз МС-18" будет вести с 13:10 группа ВДНХ в "Одноклассниках". Комментировать запуск будет летчик-космонавт, Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация" Федор Юрчихин.

Фестиваль "Пора в космос"

10-12 апреля пройдет международный фестиваль "Пора в космос", который организуется с 2013 года при партнерской поддержке госкорпорации "Роскосмос" и ВДНХ. Среди почетных участников и гостей фестиваля в этом году ветераны-космонавты и герои Советского Союза, известные ученые, руководители отраслевых предприятий.

В рамках фестиваля 10 апреля в павильоне "Умный город" пройдет международный космотелемост, который через интернет-канал свяжет космонавтов и астронавтов всего мира со школьниками, студентами, молодыми специалистами из России и других стран. 10-11 апреля в Доме культуры ВДНХ и павильоне "Умный город" состоятся лекции от ведущих инженеров, ученых, известных популяризаторов космоса. 11 апреля в павильоне "Умный город" состоится расширенная лекция на тему "Крылатое человечество. Взгляд фантаста, философа, инженера". 12 апреля фестиваль впервые проведет деловую программу, в рамках которой будут обсуждаться различные актуальные темы, связанные с развитием космонавтики. Расписание фестиваля можно посмотреть на сайте.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Наталья Сергунина: Столичные парки приглашают на мероприятия ко Дню космонавтики

Космический диктант

11 апреля в 10:00 в центре "Космонавтика и авиация" состоится первый Всероссийский космический диктант. Отсюда будет вестись прямая трансляция, к которой подключатся другие площадки, организованные в разных регионах России. Также трансляцию можно посмотреть в группе "Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ" в социальной сети "ВКонтакте". Проверить свои знания о космосе можно будет даже под землей - на станции Московского метрополитена "Выставочная". Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы знаний. Ведущий - летчик-космонавт, Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация", автор диктанта Федор Юрчихин. Один из вопросов прозвучит прямо с орбиты Земли, его зададут члены экипажа Международной космической станции.

Проверить свои знания смогут все желающие в возрасте от 12 лет. Чтобы написать диктант в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ и вживую увидеть легенд космонавтики, а также других звездных гостей, необходимо пройти предварительную регистрацию. Электронные анкеты с заполненными ответами принимаются до 12:00 по московскому времени.

В регионах Общество Космос Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк 12 апреля - День космонавтики

Главное сегодня

Косачев: Мир должен предотвратить силовую операцию Киева
Политолог: Объяснение госсекретаря США про слова Байдена о Путине нелепо
ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
За сутки в России подтверждено 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах
Россиян предупредили о возможной хакерской атаке на счета в мае
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии