Как на ВДНХ отметить с ребенком юбилейный День космонавтики

12 апреля в нашей стране юбилей - 60 лет назад наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, "пронзившим" космическое пространство. Главная выставка страны уже не первый год отмечает День космонавтики.

К юбилею подготовлена целая программа. Для гостей будут организованы бесплатные экскурсии по территории ВДНХ и в центре "Космонавтика и авиация", презентация двух новых космических экспонатов, спектакль "Космолет №1", концерт инди-группы On-The-Go с оркестром. Также все желающие смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте, который пройдет в центре "Космонавтика и авиация".

Запуск с Байконура онлайн

9 апреля с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС) отправится экипаж новой экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

Прямую трансляцию запуска и стыковки с МКС пилотируемого корабля "Союз МС-18" будет вести с 13:10 группа ВДНХ в "Одноклассниках". Комментировать запуск будет летчик-космонавт, Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация" Федор Юрчихин.

Фестиваль "Пора в космос"

10-12 апреля пройдет международный фестиваль "Пора в космос", который организуется с 2013 года при партнерской поддержке госкорпорации "Роскосмос" и ВДНХ. Среди почетных участников и гостей фестиваля в этом году ветераны-космонавты и герои Советского Союза, известные ученые, руководители отраслевых предприятий.

В рамках фестиваля 10 апреля в павильоне "Умный город" пройдет международный космотелемост, который через интернет-канал свяжет космонавтов и астронавтов всего мира со школьниками, студентами, молодыми специалистами из России и других стран. 10-11 апреля в Доме культуры ВДНХ и павильоне "Умный город" состоятся лекции от ведущих инженеров, ученых, известных популяризаторов космоса. 11 апреля в павильоне "Умный город" состоится расширенная лекция на тему "Крылатое человечество. Взгляд фантаста, философа, инженера". 12 апреля фестиваль впервые проведет деловую программу, в рамках которой будут обсуждаться различные актуальные темы, связанные с развитием космонавтики. Расписание фестиваля можно посмотреть на сайте.

Космический диктант

11 апреля в 10:00 в центре "Космонавтика и авиация" состоится первый Всероссийский космический диктант. Отсюда будет вестись прямая трансляция, к которой подключатся другие площадки, организованные в разных регионах России. Также трансляцию можно посмотреть в группе "Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ" в социальной сети "ВКонтакте". Проверить свои знания о космосе можно будет даже под землей - на станции Московского метрополитена "Выставочная". Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы знаний. Ведущий - летчик-космонавт, Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация", автор диктанта Федор Юрчихин. Один из вопросов прозвучит прямо с орбиты Земли, его зададут члены экипажа Международной космической станции.

Проверить свои знания смогут все желающие в возрасте от 12 лет. Чтобы написать диктант в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ и вживую увидеть легенд космонавтики, а также других звездных гостей, необходимо пройти предварительную регистрацию. Электронные анкеты с заполненными ответами принимаются до 12:00 по московскому времени.