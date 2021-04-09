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09.04.2021 12:29

Липецкая область возглавила рейтинг инвестиционной активности

Липецкая область вновь заняла первое место рейтинга инвестиционной активности регионов РФ, опубликованном в издании "Инвест-Форсайт". В его основу ложатся публикации о бизнес-вложениях в различные отрасли экономики региона.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

В марте в дайджест вошли 11 таких материалов, причем один из них был отмечен как "Лучшая инвестновость дня". Каждый регион набирал баллы, исходя из количества публикаций на инвестиционную тему и масштаба инвестиционного события. Оценивались инвестиционные новости по шкале от 0 до 10 баллов. Липецкая область набрала в общей сложности 95 баллов. На втором месте Тульская область с 93 баллами, на третьем -Пермский край, набравший 71 балл.

Фото: Администрация Липецкой области
Игорь Артамонов: манипуляций с прививками быть не должно

Глава Липецкой области Игорь Артамонов уверен, что информировать об инвестиционной активности бизнеса в регионе не менее важно, чем создавать благоприятный климат для вложений предпринимательского сообщества в новые проекты. Власти региона проводят активную инвестиционную политику, в результате которой в области постоянно запускаются предприятия в сферах промышленности, АПК, торговли и туризма. Игорь Артамонов подчеркивает, что рейтинг "Инвест-Форсайта" отражает не только степень привлекательности региона для бизнеса, но и наиболее популярные отрасли для стартапов.

- Действующая в области четырехуровневая система привлечения инвестиций стала одной из самых эффективных в стране, - добавляет Игорь Артамонов. - Нам есть что предложить инвестору - особая экономическая зона "Липецк", региональные экономические зоны, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры.

Он напомнил, что по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал области составил 167 миллиарда рублей, или 100,7 процента к уровню прошлого года. Игорь Артамонов подчеркнул, что наибольшее количество инвестиций бизнес вкладывает в ключевые для региона отрасли - металлургию, сельское хозяйство, пищевую промышленность.

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