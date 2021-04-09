Суд вынес приговор мужчине, распылившему газ в лицо сотруднику ОМОНа

Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии Павла Грин-Романова, который распылил газ в лицо омоновцу. На сегодняшний день это самый суровый приговор участнику несанкционированных акций в Москве, которые прошли в столице в конце января.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина, суд приговорил Павла Грин-Романова к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. При этом гособвинитель на заседании в четверг просил суд назначить уроженцу Луганской области Украины 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, 31 января Грин-Романов в ходе несанкционированной акции вблизи Комсомольской площади в Москве распылил в лицо находящемуся при исполнении сотруднику ОМОНа газовый баллончик. На видео допроса, опубликованном СК РФ, Грин-Романов признался, что 31 января он достал из кармана куртки баллончик с перцовым газом и распылил его в сторону сотрудника ОМОНа, в чем полностью раскаивается.