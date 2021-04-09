В Москве благоустроят Садовнические набережную и улицу

Стартовали работы по благоустройству Садовнических набережной и улицы и Раушских переулков. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды, в том числе вдоль Москвы-реки, - отметил Петр Бирюков. - Основная цель - создать на набережных удобную прогулочную зону, раскрыть их рекреационный потенциал, сохранив при этом транзитную функцию".

Заммэра рассказал, что в рамках благоустройства в подземные коллекторы уберут около 11 тыс. метров воздушных кабельных линий, для дополнительного подключения или их ремонта сделают более 200 кабельных колодцев.

Тротуары замостят гранитной плитой, на проезжей части поменяют асфальтобетонное покрытие. Запланировано обустройство ливневой канализации и установка 80 дождеприемных решеток.

"На Садовнической улице около Детской музыкальной школы имени Джорджа Гершвина будет создано авторское мощение тротуара в виде партитуры с нотами и скрипичным ключом. Этот рисунок выложат в гранатовом амфиболите", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, для обеспечения безопасности пешеходов на Садовнических набережной и улице и в Раушских переулках установят около 320 новых фонарей с энергосберегающими лампами. Парапеты набережной акцентируют при помощи 380 специальных светильников.

На территории появятся 400 различных малых архитектурных форм. Быстро сориентироваться в районе гостям столицы помогут шесть навигационных стел.

Для пассажиров общественного транспорта установят восемь современных остановочных павильонов.

"Одна из задач благоустройства - озеленение территории, все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, - сообщил Петр Бирюков. - Дополнительно будут высажены более 70 новых деревьев-крупномеров, в том числе красный клен и декоративная яблоня. Они создадут защитную зону между тротуаром и дорогой".

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на территории приведут в порядок существующие газоны и разобьют новые. Общая площадь "зеленого ковра" превысит 4 тыс. кв. метров. Садовническую набережную и улицу украсят более 740 кв. метров цветников.

Основные работы по благоустройству планируется завершить в августе этого года.