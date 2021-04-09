В Воронежской области благоустроят зоны отдыха по эскизам жителей

Два сквера, парк и смотровую площадку в муниципальных районах приведут в порядок в 2021 году по итогам конкурса "Территория идей". Объекты оформят по эскизам местных активистов.

Об этом рассказали в ходе очередного "часа исполнительной власти" в Воронежской областной думе. Он был посвящен реализации госпрограммы "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления". Мероприятия рассчитаны на период до 2026 года.

Самые масштабные из них связаны с благоустройством. В прошлом году такие проекты, отобранные непосредственно местными жителями, были реализованы впервые. Преобразились набережная и две центральные площади, 15 парков и скверов, 17 тротуаров и велодорожек, четыре пешеходные зоны и улицы, также территории у шести социальных объектов. На эти цели из областного бюджета было потрачено более 250 миллионов рублей.

Идею благоустройства какого-либо объекта в своем населенном пункте в рамках публичного конкурса "Территория идей" может предложить любой совершеннолетний житель Воронежской области. Смотр проводится уже два года. В 2020-м победителей поощрили денежными призами на сумму 180 тысяч рублей. Четыре лучших эскиза были воплощены в жизнь за счет регионального бюджета. Новый облик получили бульвар в Бутурлиновке, парк в селе Каширском, территории у ДК в селе Березовка Воробьевского района и у социальных объектов в Верхней Хаве. В 2021 году областное финансирование будет направлено на благоустройство скверов в Острогожске и Верхнем Мамоне, смотровой площадки в Рамони и парка в поселке Отрадное Новоусманского района.

Благодаря госпрограмме реализуются и местные инициативы. В начале 2020 года планировалось выделить средства на 60 таких проектов. Позже их количество выросло до 93. По итогам конкурсного отбора в 2021-м намечена реализация более 60 проектов с объемом финансирования в 120 миллионов рублей.

В рамках конкурса территориального общественного самоуправления (ТОС) в минувшем году было поддержано 236 проектов на сумму 90 миллионов рублей. В связи с обращениями муниципалитетов максимальный размер гранта был увеличен до одного миллиона рублей. Это условие сохраняется и сейчас. В этом году на реализацию 686 значимых проектов воронежских ТОС направят 270 миллионов рублей.

- В Воронежской области созданы условия для активного участия жителей в процессах формирования комфортной среды в населенных пунктах, будь то разработка концепции или выбор объекта благоустройства, реализация проектов ТОС. Органы власти ежегодно выделяют бюджетные средства на данные направления. Работа по поддержке местных инициатив будет продолжена, - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.