Во Владимире арестован бывший вице-губернатор региона по строительству

Бывшего заместителя губернатора Владимирской области по строительству Рената Чагаева обвинили в получении крупной взятки.

В региональном следственном управлении СК РФ пояснили, что 37-летнему Чагаеву предъявлено обвинение по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, в 2018 году чиновник поспособствовал принятию решения в интересах юрлица, за что получил вознаграждение в миллион рублей. Свою вину он не признал.

- По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.

Ренат Чагаев занимал должность вице-губернатора Владимирской области по строительству с осени 2016-го по осень 2018 года.