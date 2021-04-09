Вторая очередь музея истории космонавтики откроется в Калуге 12 апреля

Изменения бросаются уже на подходе: знаменитая ракета "Восток" больше не стоит на земле в музейном дворе - она парит, не касаясь земли, над водной гладью Яченского водохранилища. Рядом расположен купол солнечной обсерватории, площадки солнечных батарей, зенитные фонари для освещения помещений верхнего уровня. Но старый зал, оказавшийся первым в нашей импровизированной экскурсии, возвращает скепсис - в отсутствии спутников, перекочевавших на новую территорию, он выглядит сиротливо.

А потом спускаемся вниз и выходим… на балкон верхнего этажа, поскольку новое здание врезано в крутой склон береговой линии на глубину 25 метров. И тут становится ясно - это не тот музей, в котором мы были еще школьниками. Это современный, красивый музейный комплекс, где есть и раритеты, и мультимедиа, и интерактив. К тому же все три этажа здания доступны для маломобильных посетителей - удобные пандусы, лифты, эскалаторы.

За полностью стеклянной плоскостью главного фасада открывается чудный вид на сосновый лес, а прямо под ногами "летают" спутники, а еще - инсталляция Циолковский в космосе на коньках и под зонтиком. В зале на втором этаже стоит тренажер, на котором реальные космонавты в Звездном отрабатывают стыковку к МКС. Гости могут попробовать это сделать сами: два экрана, две ручки, монитор - "порули". Есть и симулятор выхода в открытый космос. И космос рядом - это зал под названием "Интерактивная планета", где на огромную сферу проецируется поверхность планет Солнечной системы.

Невозможно пройти мимо "Комнаты медленного вращения". Это реальный тренажер из Института медико-биологических проблем РАН, на котором с 1987 по 1992 годы изучали проблемы проживание в "космическом доме". В этой маленькой комнатке с постоянно вращающимися стенами двое испытателей жили по семь-десять дней. "Мы рассматриваем в перспективе возможность допуска туда гостей. Ненадолго, конечно", - отвечает на вопрос "РГ" завотделом ракетно-космической техники Ирина Селютина.

Ракетные двигатели, как реальные - со второй ступени "Энергии", к примеру, так и экспонаты, рассказывающие о будущем, например, о плазменных двигателях, которые откроют эру маневренных кораблей. Спускаемые капсулы, космический фотоаппарат, даже 7 миллиграмм лунного грунта, скафандры… В числе последних - вроде бы неприметный серенький скафандр, когда его "братья" все белого цвета. Впрочем, его уникальность не в цветовой гамме. Это единственный опытный образец скафандра, разработанный после гибели в 1971 году из-за разгерметизации экипажа корабля "Союз 11". Калужскому музею, по словам Ирины Селютиной, он достался случайно. Теперь разработчики просят вернуть, но музейщики тут неумолимы.

"Самые ценные экспонаты - те, что побывали в космосе, - рассказывает главный хранитель музея Людмила Кутузова и подводит к стенду… с книгами, изданными Циолковским, с надписями "издание у автора". - Это работы Циолковского, тираж всего 2 тысячи экземпляров. Он их не продавал, все были у него дома. Эта небольшая библиотечка побывала в космосе. Представляете, их держал в руках и Циолковский, и космонавты на орбите".

В новом музее истории космонавтики в Калуге появились 3D-кинотеатр, интерактивный театр-класс, обсерватория, кафе. Музей продолжает развиваться, в планах - создание совсем нового раздела, рассказывающего, какой толчок космические технологии дали развитию промышленности и улучшению нашего с вами быта.