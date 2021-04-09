Новости

Аналитики рассказали, сколько раз перепродают iPhone на вторичном рынке 13:37
Песков заявил о высоком уровне иммунизации граждан от коронавируса 13:34
В Туве представили врио главы республики Владислава Ховалыга 13:26
КС РФ обязал ужесточить наказание за домашнее насилие 13:25
Система долговременного ухода заработает в полную силу к 2030 году 13:25
МИД РФ: Встреча Лаврова и Керри в Индии не была запланирована 13:24
Выдававший себя за школьницу липецкий педофил получил 20 лет 13:08
Московские дороги второй раз в этом году помоют шампунем 13:01
МИД РФ: Россия не дает в Арктике ничего, что угрожало бы другим странам 12:59
Ученые научили крыс находить рак и диабет по запаху 12:51
Минцифры потратит на новый портал Госуслуг 460 миллионов рублей 12:51
Захарова назвала глупостью перенос места встречи контактной группы 12:42
Полпред ПФО представил врио ульяновского губернатора Алексея Русских 12:40
В красноярских "Столбах" бродячие псы загрызли косулю на глазах туристов 12:32
Объявлены кандидатки в сборную России на Евробаскет-2021 12:31
Эксперт рассказал, когда перестанут дорожать майонез и соусы 12:30
Умер автор музыки к "Покемонам" и "Черепашкам-ниндзя" Ральф Шукетт 12:17
Голикова: Около трети россиян к 2030 году будут пожилыми 12:16
Лавров встретится в Москве с главой МИД Сербии 12:14
Ушедший в отставку губернатор Морозов станет помощником полпреда ПФО 12:09
В Москве благоустроят Садовнические набережную и улицу 12:08
МИД РФ: Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации 12:03
В России выбраны лучшие практики активного долголетия 12:03
В Тюмени врачи удалили мужчине огромную опухоль с почки 12:02
В Москве ветер за ночь повалил два десятка деревьев, повреждены 10 машин 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
09.04.2021 13:08
Рубрика: Происшествия

Выдававший себя за школьницу липецкий педофил получил 20 лет

Текст: Антон Валагин (Липецк)

Липецкий суд признал 46-летнего рецидивиста виновным в разврате несовершеннолетних и изготовлении порнографии.

Бастрыкин поручил еще раз изучить дело убийцы педофила из Уфы

Отбывая в колонии 12-летний срок за преступления против половой неприкосновенности, мужчина вел активную переписку со школьницами в соцсетях. Представляясь ровесницей, педофил втирался в доверие и добивался того, что корреспондентки фотографировались обнаженными и отправляли ему эти снимки, сообщили в управлении СКР по региону.

Далее мужчина начинал шантажировать поверивших ему детей. Угрожая опубликовать полученные фото в Сети, он заставлял девочек снимать на камеру сексуальные видео и, опять же, отправлять ему. Непокорных наказывал - освободившись в 2017 году, он разместил в интернете интимные фото двух калужских школьниц. Всего следователями доказаны 19 эпизодов разврата шести школьниц 12-14 лет в двух странах: России и Беларуси.

Педофил не признал себя виновным, тем не менее суд приговорил его к 20 годам в колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область

Главное сегодня

Косачев: Мир должен предотвратить силовую операцию Киева
Политолог: Объяснение госсекретаря США про слова Байдена о Путине нелепо
ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
За сутки в России подтверждено 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах
Россиян предупредили о возможной хакерской атаке на счета в мае
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа