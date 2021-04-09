Выдававший себя за школьницу липецкий педофил получил 20 лет

Липецкий суд признал 46-летнего рецидивиста виновным в разврате несовершеннолетних и изготовлении порнографии.

Отбывая в колонии 12-летний срок за преступления против половой неприкосновенности, мужчина вел активную переписку со школьницами в соцсетях. Представляясь ровесницей, педофил втирался в доверие и добивался того, что корреспондентки фотографировались обнаженными и отправляли ему эти снимки, сообщили в управлении СКР по региону.

Далее мужчина начинал шантажировать поверивших ему детей. Угрожая опубликовать полученные фото в Сети, он заставлял девочек снимать на камеру сексуальные видео и, опять же, отправлять ему. Непокорных наказывал - освободившись в 2017 году, он разместил в интернете интимные фото двух калужских школьниц. Всего следователями доказаны 19 эпизодов разврата шести школьниц 12-14 лет в двух странах: России и Беларуси.

Педофил не признал себя виновным, тем не менее суд приговорил его к 20 годам в колонии строгого режима.