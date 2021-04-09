Мощный циклон на Камчатке оборвал провода и повредил обшивку зданий

Петропавловск-Камчатский накрыл циклон, сильный ветер повредил кровлю и обшивку на фасадах многих городских зданий, ограждения, строительные площадки. Сообщается также об обрывах проводов и падении деревьев.

"Группа собирает информацию обо всем, что происходит на территории города, и направляет оперативные бригады для устранения возникших событий на местах. Кроме того, ведется мониторинг потенциально опасных мест возникновения чрезвычайных ситуаций", - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Жителям рекомендуют меньше находиться на улице. Отменены уроки второй смены во всех школах и занятия в учреждениях дополнительного образования, включая пришкольные секции и кружки. Детские сады работают.