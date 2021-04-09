В больнице Читы рухнул лифт с десятью пассажирами

В 1-ой городской больнице Читы с высоты второго этажа упал лифт с людьми. В кабине находились десять пассажиров, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Жертв нет. Все пассажиры сорвавшегося лифта, в том числе находившийся среди пациентов медицинский работник, обследованы. Восемь человек отказались от госпитализации. Их состояние не вызывает у медиков опасений. Обследование еще двух пострадавших продолжается, уточнили в министерстве здравоохранения региона.

По предварительным данным, причиной ЧП стал перегруз. Известно, что лифт выпущен в 2017 году.

Главный врач больницы распорядился начать служебное расследование. Свою проверку проведет и минздрав.