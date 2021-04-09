В Магаданской области разрешили торжественные регистрации браков

Проводить торжественные регистрации браков разрешили ЗАГСам Магаданской области. Правда, присутствовать на церемонии смогут только восемь человек.

Запрет на приглашение гостей на свадьбы, а также ряд других ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции, отменен новым постановлением областного правительства.

Так, театрам, концертным площадкам, клубам и домам творчества разрешили продавать больше билетов в зрительные залы. Их можно заполнять на 75 процентов. Позволили открыться баням.

Вместе с тем многие меры профилактики сохраняются. Необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, следует находиться на самоизоляции.

Отмечается, что с 1 июня смогут заработать детские оздоровительные лагеря. Но на смены примут меньше ребят. Заполняемость не должна превышать 75 процентов.