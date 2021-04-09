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09.04.2021 09:07
Рубрика: Происшествия

В Приморье двух полицейских заподозрили в фальсификации дела

Текст: Анна Бондаренко

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело, фигурантами которого стали сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2016 году они, чтобы улучшить показатели работы, сфальсифицировали дело. Задержали мужчину, применили к нему насилие, заставив дать ложные показания о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков.

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Двое подозреваемых задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. В рамках расследования дела проведен ряд обысков, идут допросы свидетелей.

Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено по материалам УФСБ России по Приморскому краю и отдела собственной безопасности УТ МВД России по ДФО.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Преступления правоохранителей

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