Главной задачей Евразийского НОЦ определен рост человеческого капитала

В Башкортостане создан Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня в июле 2019 года, и он работал как центр регионального уровня. Сейчас, после победы в конкурсе на получение федерального статуса, республика получила возможность сделать центр одним из лучших в России по духу, амбициям и его влиянии на развитие региона - сделав его мировым.

Евразийский вектор развития НОЦ обусловлен не только географическим положением, недаром республику называют "сердцем Евразии", но и богатым опытом в развитии торгово-экономических и гуманитарных связей со странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества, странами БРИКС.

Главная задача Евразийского НОЦ - объединить науку, образование и бизнес для создания высокотехнологичных продуктов через разные типы и формы партнерства.

- Евразийский НОЦ имеет для региона стратегическое значение. Мы ориентируемся на решение главных задач: рост инвестиций, технологическую модернизацию экономики, интеграцию науки, образования и бизнеса. Все это должно привести к росту человеческого капитала в регионе, гармонизации экономических и гуманитарных связей в евразийских интеграционных проектах, активной участницей которых является Российская Федерация, - подчеркнул глава РБ Радий Хабиров.

В состав Евразийского научно-образовательного центра Республики Башкортостан вошли свыше 30 организаций, среди которых семь университетов, академические институты РАН, Академия наук РБ, предприятия реального сектора экономики.

- Мы должны сделать ставку на мощные университеты, которые будут обеспечены ресурсами, современной инфраструктурой исследований и разработок, комфортной городской средой и кампусом, - отметил руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин.

Высший орган управления Евразийского НОЦ - наблюдательный совет - возглавил Радий Хабиров. Управляющий совет включает 6 комитеов по разным компетенциям. Ключевым является международный экспертный комитет, который формирует глобальную исследовательскую повестку центра. В его состав входят 10 ведущих ученых по областям деятельности центра из Англии, Индии, Германии, Китая, Италии и США. Партнёрами НОЦ выступают ведущие институты развития Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Разработана программа деятельности и дорожная карта развития НОЦ, содержащая два больших контура: поддержка технологических проектов и формирование благоприятной среды для эффективной деятельности участников. Все это подразумевает обязательное участие науки, без чего невозможна ни серьезная научно-техническая экспертиза, ни объединение участников.

Программа деятельности НОЦ будет закреплена в формате государственной программы Республики Башкортостан. Для ее реализации используют такие модели поддержки сектора исследований и разработок, как мегагранты, предоставляемые на федеральном и на республиканском уровне, так и собственные решения - классы и предуниверсарии НОЦ.

НОЦ - это особого рода партнерство, в которое интегрированы все уровни образования, возможности университетов, научных организаций и бизнеса для ускорения технологического развития. Деятельность центра ориентирована на современные вызовы в науке, образовании, инновациях и экономике региона.