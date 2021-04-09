В Нижнем Новгороде "бьюти-вор" украл патчи для глаз на 13 тысяч рублей

В магазине косметики на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде мужчина украл десять упаковок патчей для глаз на общую сумму более 13 тысяч рублей. Нарушителя ищет полиция.

Как сообщает KP.Ru, в правоохранительные органы обратилась старший кассир магазина. "Бьюти-вору" на вид около 30 лет. Он был одет в темную одежду с капюшоном, на лице была маска. Момент похищения зафиксировала камера наблюдения.

По факту происшествия проводится проверка. Непонятно, знал ли похититель о назначении этого товара или просто взял первые попавшиеся упаковки. Патчи для глаз - это специальные аппликаторы, пропитанные раствором, который помогает снять отечность и следы усталости на лице, особенно под глазами.