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09.04.2021 09:31
Рубрика: Общество

Нижегородку оштрафовали за оскорбление учительницы в интернете

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Жительницу Балахнинского района Нижегородской области оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбление учителя. Сообщение женщина направила через электронный дневник.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в адрес учительницы от матери ученика 6 класса 4 февраля поступили два сообщения. В первом женщина назвала педагога "подлой и гадкой" и заявила, что ее нельзя подпускать к детям. А во втором написала следующее: "Еще раз вырвешь из тетради моего ребенка листы с готовой домашней работой, а после поставишь двойку за отсутствие этой же домашней работы, я тебе волосы выдеру".

Фото: Bowie15 / Istock
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В качестве доказательства учитель предоставила скриншоты интернет-страниц с сообщениями. В прокуратуре отметили, что высказанные выражения можно расценивать как посягательство на жизнь и достоинство человека.

- Слова и фразы, высказанные матерью ребенка, являются неприличными и оскорбительными, противоречат нравственным нормам поведения, принятым в обществе, содержат негативную, унизительную оценку личности, умаляющую ее честь и достоинство, употреблены в ситуации, в которой их не принято употреблять, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Городской прокурор Балахны в отношении матери ученика возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ - оскорбление. Мировой судья в апреле признал женщину виновной. Постановление суда в законную силу не вступило.

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