Полпред ПФО представил врио ульяновского губернатора Алексея Русских

В пятницу в здании правительства Ульяновской области полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил назначенного в качестве врио главы региона Алексея Русских, сообщает побывавший на мероприятии корреспондент "РГ".

Игорь Комаров выразил уверенность, что Алексей Русских обладает необходимым административным и политическим опытом, в том числе полученным на федеральном уровне, для эффективной и успешной работы.

- Самое главное сейчас - постоянно находиться в диалоге с жителями области, чутко реагировать на просьбы людей и работать всем вместе, - сказал он.

Поблагодарив Сергея Морозова за плодотворную работу, Игорь Комаров выразил надежду на преемственность и продолжение полезных начинаний.

Сам Алексей Русских отметил, что к достижениям будет относиться бережно, как и к персоналу, пообещав оставить на своих местах "костяк" подчиненных и выступив против деления по принципам "власть-оппозиция" и "свой-чужой". По его словам, губернатор задал высокую планку.

Ранее сообщалось, что 8 апреля президент РФ принял отставку губернатора Ульяновской области Морозова на основании его заявления и назначил врио главы Ульяновской области Алексея Русских до вступления в должность лица, избранного губернатором.

В своем телеобращении к жителям региона Морозов сообщил о намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ, позже полпред Игорь Комаров сообщил о том, что Сергей Морозов принял его предложение занять место помощника полпреда.

Алексею Русских 52 года. С 2018 года являлся сенатором от Московской области в Совете Федерации, занимал должность заместителя председателя комитета по экономической политике. Является членом КПРФ.