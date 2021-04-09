Ушедший в отставку губернатор Морозов станет помощником полпреда ПФО

Сергей Морозов (в центре) проработал на посту губернатора 16 лет. Фото: Алексей Юхтанов

Полномочный представитель президента России в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров сообщил, что подавший в отставку 8 апреля ульяновский губернатор Сергей Морозов, ранее намеревавшийся баллотироваться в Госдуму, принял его предложение занять кресло помощника полпреда.

Об этом полпред заявил, беседуя с журналистами после состоявшегося в пятницу представления вновь назначенного вместо Сергея Морозова врио губернатора Алексея Русских.

Напомним, Морозов проработал на посту главы региона 16 лет. С 15 мая 2006 по ноябрь 2016 Морозов совмещал должность Председателя регионального правительства.