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09.04.2021 18:17
Рубрика: Культура

В Оренбуржье открылся музей Виктора Черномырдина

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В пятницу в селе Черный Отрог - малой родине первого председателя Правительства постсоветской России Виктора Черномырдина - торжественно открылся музей его памяти. Событие приурочено ко дню рождения "народного премьера" - сегодня ему исполнилось бы 83 года. Почетными гостями церемонии открытия стали советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Музей Черномырдина станет одним из крупнейших на Южном Урале. Здесь собрано 25 000 экспонатов: от личных вещей и государственных наград Виктора Черномырдина - до коллекции ретроавтомобилей, старинного оружия и полотен Сурикова и Айвазовского. У истоков создания уникального комплекса стоял сам политик.

Фото: Александр Макаров/ РИА Новости
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- Он хотел создать в Черном Отроге музей села: купил участок земли и здание райкома, в строительстве которого участвовал еще школьником, - рассказал сын Виталий Черномырдин. - Осуществить задуманное не успел. После его смерти появилась идея создать музейно-образовательный комплекс.

Обширная экспозиция разместилась в двух зданиях: реконструированном помещении бывшего советского райкома и в новом корпусе. Финансовую поддержку проекту оказал "Газпром", где Виктор Черномырдин в свое время стоял у руля, административную - правительство области.

Основная часть экспонатов передана семьей политика.

- Это, по сути, три музея в одном. Первый посвящен самому Виктору Степановичу, второй - его коллекциям: ретромобилям, оружию, живописи, третий - "земле Черномырдина", - отметил руководитель лаборатории музейного проектирования Алексей Лебедев. - Мы видели музей как место, где живут идеи и ценности Черномырдина: его отношение к жизни, юмор, человечность. Это символический дом, где хозяин принимает гостей и разговаривает с ними не как бронзовый памятник, а как "народный премьер", "ЧВС" и "Степаныч".

Следует отметить, что музей был готов распахнуть двери еще в 2018-м - к 80-летию бывшего премьера. Однако этого не произошло - из-за отсутствия средств на текущую деятельность. Финансирование на запуск музея было выделено после соответствующего поручения президента России.

- Я впервые в Черном Отроге, впервые в самом музее, и поражен тем, с какой любовью здесь все сделано: с любовью к Виктору Степановичу, к этому месту, к России, - поделился впечатлениями Владимир Толстой.

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А губернатор региона рассказал о телефонограмме, полученной накануне от Наины Ельциной.

- Она вспоминает, как Виктор Степанович работал вместе с Борисом Николаевичем, каким доверием президента он пользовался, каким выдающимся человеком был, - отметил Денис Паслер. - Я благодарен всем, кто внес свой вклад в строительство и организацию музея.

По словам директора музея Светланы Черномырдиной, организаторы не планирует ограничиться лишь приемом посетителей: сейчас здесь тестируют функции туроператора по Саракташскому району - местам, где начинаются Уральские горы и происходили события Пугачевского восстания.

Справка "РГ"

Из полутора десятков экспозиций четыре посвящены самому Виктору Степановичу - "В.С. Черномырдин: путь в историю", "Кабинет Председателя Правительства", "Премьер вне кабинета" и "Черномырдинки". Еще пять - это предметы, собранные политиком и переданные в музей его семьей: "Коллекция автомобилей", "Особая кладовая" (оружие, ордена, живопись), "Тихий Дон" Черномырдина", "Черномырдин и книга", "Книги с дарственными надписями". Три экспозиции рассказывают о его малой родине: "Зал райкома: колхозный миф", "Братья Буровы. Земля", "Сергей Степанов". В музее есть своя библиотека и архив, театрально-концертный зал, студии и творческие мастерские, информационный центр. Имеется и гостиничная инфраструктура.

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