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09.04.2021 12:57
Рубрика: Происшествия

В Саратове альпинист разбился при спуске с четвертого этажа

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове 35-летний промышленный альпинист разбился, решив продемонстрировать свое мастерство товарищам.

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Как сообщает областное управление СК, трагический инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Валовой в центре города. Вечером в четверг там собралась компания из трех мужчин и двух девушек. Все они занимались альпинизмом. Один из мужчин решил продемонстрировать свое мастерство товарищам. Он закрепил трос за трубу отопления в квартире и, обвязавшись другим концом, начал спускаться из окна четвертого этажа.

Очевидцы сообщили, что внезапно натяжение троса ослабло и мужчина упал с высоты. Товарищи альпиниста пытались оказать ему помощь и вызвали медиков, однако прибывшие врачи зафиксировали, что мужчина погиб.

- У погибшего имеются повреждения характерные для падения с высоты, по данному факту проводится проверка, - информирует пресс-служба ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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