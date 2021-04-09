В Саратове альпинист разбился при спуске с четвертого этажа

В Саратове 35-летний промышленный альпинист разбился, решив продемонстрировать свое мастерство товарищам.

Как сообщает областное управление СК, трагический инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Валовой в центре города. Вечером в четверг там собралась компания из трех мужчин и двух девушек. Все они занимались альпинизмом. Один из мужчин решил продемонстрировать свое мастерство товарищам. Он закрепил трос за трубу отопления в квартире и, обвязавшись другим концом, начал спускаться из окна четвертого этажа.

Очевидцы сообщили, что внезапно натяжение троса ослабло и мужчина упал с высоты. Товарищи альпиниста пытались оказать ему помощь и вызвали медиков, однако прибывшие врачи зафиксировали, что мужчина погиб.

- У погибшего имеются повреждения характерные для падения с высоты, по данному факту проводится проверка, - информирует пресс-служба ведомства.