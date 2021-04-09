На шахте в Кузбассе рабочий погиб, упав в дробилку горных пород

Рабочий угольного предприятия в городе Осинники Кемеровской области погиб, упав в чашу роторной дробилки. По данному инциденту проводится проверка, сообщили в областном Следственном управлении СК РФ.

Трагедия произошла накануне около 16.05 по местному времени. По данным следователей, 47-летний электрослесарь занимался техническим обслуживанием роторной дробилки, однако перед началом работ не отключил электропитание механизма. Мужчина находился на погружателе, когда тот внезапно сработал. Потеряв равновесие, рабочий упал в чашу дробилки.

Его коллеги вызвали на место спасателей, которые подняли тело пострадавшего на поверхность. Медикам оставалось только констатировать смерть. Точную причину гибели определят судмедэксперты.

Следователи намерены изучить должностные инструкции, проверить, проходил ли погибший рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли им необходимые требования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.