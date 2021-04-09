На шахте в Кузбассе рабочий погиб, упав в дробилку горных пород

Новости

Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых гимнастических брусьев 11:52
Биатлонист Логинов будет готовиться к сезону вместе со сборной России 11:46
Гинцбург рассказал об испытаниях "кассетной боеголовки" против COVID-19 11:44
В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на майонез 11:35
В Магаданской области разрешили торжественные регистрации браков 11:26
Арктические системы ПВО подняты по тревоге 11:22
Йоркширский терьер назван самой популярной породой собак у москвичей 11:11
Профессор столичного вуза умер прямо на рабочем месте 11:11
В России стартует марафон по искусственному интеллекту для школьников и студентов 11:11
В Челябинске от COVID-19 вылечили 104-летнего ветерана ВОВ 11:10
Оперштаб: Еще 1989 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:09
Минск возбудил уголовное дело по факту геноцида белорусов в годы войны 11:08
В Екатеринбурге потерявшего проездной школьника высадили из автобуса 11:05
Директор ГТРК "Иркутск" умер от COVID-19 11:05
Минфин предложил дать послабления компаниям, попавшим под санкции 11:03
Корабль "Ю.А. Гагарин" - "Союз МС-18" вышел на орбиту 10:56
В Монголии два срочника устроили стрельбу из автомата 10:54
Эксперт объяснил, как защитить банковский счет от хакерской атаки 10:49
Финляндия может открыть рабочий въезд для третьих стран в конце лета 10:48
На Урале женщины подали иски о подмене новорожденных на 40 млн рублей 10:44
Корабль "Ю.А. Гагарин" - "Союз МС-18" стартовал с Байконура 10:43
Политолог: Объяснение госсекретаря США про слова Байдена о Путине нелепо 10:41
США не подтвердили отправку кораблей в Черное море 10:29
Netflix заключил эксклюзивный договор с Sony 10:28
Брать деньги за вывоз мусора будут за массу накопленных отходов 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
09.04.2021 11:26
Рубрика: Происшествия

На шахте в Кузбассе рабочий погиб, упав в дробилку горных пород

Текст: Никита Зайков

Рабочий угольного предприятия в городе Осинники Кемеровской области погиб, упав в чашу роторной дробилки. По данному инциденту проводится проверка, сообщили в областном Следственном управлении СК РФ.

В Краснодаре при крушении крана на стройке моста погиб рабочий

Трагедия произошла накануне около 16.05 по местному времени. По данным следователей, 47-летний электрослесарь занимался техническим обслуживанием роторной дробилки, однако перед началом работ не отключил электропитание механизма. Мужчина находился на погружателе, когда тот внезапно сработал. Потеряв равновесие, рабочий упал в чашу дробилки.

Его коллеги вызвали на место спасателей, которые подняли тело пострадавшего на поверхность. Медикам оставалось только констатировать смерть. Точную причину гибели определят судмедэксперты.

Следователи намерены изучить должностные инструкции, проверить, проходил ли погибший рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли им необходимые требования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Аварии на шахтах

Главное сегодня

Матвиенко: Россия выйдет из ковидных ограничений раньше других стран
Политолог: Объяснение госсекретаря США про слова Байдена о Путине нелепо
ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
За сутки в России подтверждено 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах
Россиян предупредили о возможной хакерской атаке на счета в мае
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа