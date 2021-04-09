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09.04.2021 08:23
Рубрика: Происшествия

Река затопила федеральную трассу в Иркутской области

Текст: Дмитрий Машуков

В Иркутской области в ночь на пятницу, 9 апреля, из-за повышения уровня воды в реке Заларинка оказался подтопленным участок федеральной трассы "Р-255 Сибирь".

В Иркутске из-за угрозы подтопления ввели режим повышенной готовности

Это произошло на низменности между селом Владимир и поселком Залари. Был залит водой участок протяженностью в несколько десятков метров.

На место ЧП прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Они регулировали движение транспорта в ручном режиме, сообщает главк МВД по Иркутской области.

Сейчас дорога свободна от воды. Движение нормализовано.

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