Река затопила федеральную трассу в Иркутской области

В Иркутской области в ночь на пятницу, 9 апреля, из-за повышения уровня воды в реке Заларинка оказался подтопленным участок федеральной трассы "Р-255 Сибирь".

Это произошло на низменности между селом Владимир и поселком Залари. Был залит водой участок протяженностью в несколько десятков метров.

На место ЧП прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Они регулировали движение транспорта в ручном режиме, сообщает главк МВД по Иркутской области.

Сейчас дорога свободна от воды. Движение нормализовано.