В Красноярске суд вынес приговор обвиняемым в нападении на инкассаторов

Два жителя Красноярского края, обвиняемые в нападении на инкассаторов, приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима. Один из них получил 15 лет заключения, а другой - 14 лет, сообщили сегодня, 9 апреля, в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Назначено также дополнительное наказание - ограничение свободы на полтора года, компенсация морального вреда раненым во время нападения инкассаторам и возмещение похищенных средств (около 2 млн рублей) - Сбербанку.

Несколькими днями ранее суд проинформировал о приговоре организатору банды налетчиков. Он получил 11 лет колонии строгого режима. Кроме того, как рассказали в суде, он должен выплатить потерпевшим по полтора миллиона рублей, а банку около 300 тысяч. Этот обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение, и его дело суд рассматривал отдельно.

Напомним, вооруженное ограбление налетчики совершили в мае 2020 года. Бандиты несколько раз выстрелили в инкассаторов, которые несли деньги банка в автомобиль, отобрали сумку и скрылись на своем авто. Налетчиков задержали через несколько дней. Деньги обнаружили в тайниках.

По данным следователей, преступники несколько лет готовились к налету.