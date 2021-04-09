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09.04.2021 12:32
Рубрика: Общество

В красноярских "Столбах" бродячие псы загрызли косулю на глазах туристов

Текст: Дмитрий Машуков

Очередной жертвой бродячих собак в национальном парке "Красноярские Столбы" стала косуля. Стая растерзала ее недалеко от остановки автобусов "Турбаза", около одного из входов на заповедную территорию, рассказали сотрудники парка.

Фото: YouTube
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Маленький олень, спасаясь от одичавших собак, выбежал на настил тропы, но уйти от стаи ему не удалось.

Тело животного обнаружили сегодня, 9 апреля, утром туристы. Собаки все еще терзали погибшую косулю. Прибывшие на место государственные инспекторы парка отогнали псов от туши.

Маленькое копытное - девятая жертва за последний месяц. А с начала года от клыков бродячих собак погибли 15 животных: восемь маралов, пять косуль и две кабарги.

По данным сотрудников национального парка, только в северо-восточной его части насчитывается пять-шесть десятков одичавших собак.

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