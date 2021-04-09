В красноярских "Столбах" бродячие псы загрызли косулю на глазах туристов

Очередной жертвой бродячих собак в национальном парке "Красноярские Столбы" стала косуля. Стая растерзала ее недалеко от остановки автобусов "Турбаза", около одного из входов на заповедную территорию, рассказали сотрудники парка.

Маленький олень, спасаясь от одичавших собак, выбежал на настил тропы, но уйти от стаи ему не удалось.

Тело животного обнаружили сегодня, 9 апреля, утром туристы. Собаки все еще терзали погибшую косулю. Прибывшие на место государственные инспекторы парка отогнали псов от туши.

Маленькое копытное - девятая жертва за последний месяц. А с начала года от клыков бродячих собак погибли 15 животных: восемь маралов, пять косуль и две кабарги.

По данным сотрудников национального парка, только в северо-восточной его части насчитывается пять-шесть десятков одичавших собак.