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09.04.2021 08:48
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе женщину задержали за избиение врача

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Полицейские задержали жительницу города Березовский, напавшую на врача городской поликлиники.

По данным полиции, медик прибыла на вызов к пожилому пациенту, сообщившему в городскую поликлинику о плохом самочувствии. Во время осмотра пенсионера на врача со спины напала его нетрезвая родственница и начала наносить удары кулаками.

Фото: Нина Рузанова/РГ
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- У медика предварительно диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей головы, - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время она находится на лечении. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Задержанная 33-летняя женщина пояснила, что врач сделала им замечание о беспорядке и неприятном запахе в жилище. Она разозлилась и начала выталкивать медика из квартиры.

Ранее дама уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение побоев и угрозу убийством.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Нападения на медиков

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