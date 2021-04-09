В Кузбассе женщину задержали за избиение врача

Полицейские задержали жительницу города Березовский, напавшую на врача городской поликлиники.

По данным полиции, медик прибыла на вызов к пожилому пациенту, сообщившему в городскую поликлинику о плохом самочувствии. Во время осмотра пенсионера на врача со спины напала его нетрезвая родственница и начала наносить удары кулаками.

- У медика предварительно диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей головы, - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время она находится на лечении. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Задержанная 33-летняя женщина пояснила, что врач сделала им замечание о беспорядке и неприятном запахе в жилище. Она разозлилась и начала выталкивать медика из квартиры.

Ранее дама уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение побоев и угрозу убийством.