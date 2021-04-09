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09.04.2021 06:49
Рубрика: Происшествия

В Новосибирской области полицейский пытал задержанного шокером

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Баганском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в отношении полицейского. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, страж порядка применил электрошокер, пытаясь "разговорить" задержанного.

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Накануне в полицию поступило сообщение о краже теленка с фермы села Тычкино, расположенного в семи километрах от райцентра. Расследуя преступление, вечером 1 апреля полицейский доставил в отделение полиции Багана местного жителя. Мужчина попал под подозрение, так как ранее работал на ферме скотником.

По данным следствия, сотрудник МВД ударил жителя Тычкино электрошокером. Однако признания так и не добился. На следующий день 47-летний потерпевший обратился к сотрудникам СК. Проверка и судмедэкспертиза подтвердили его заявление.

В рамках уголовного дело полицейскому уже предъявлено обвинение, по решению суда его заключили под стражу. Теперь ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности.

О том, было ли обнаружено пропавшее животное, не сообщается.

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