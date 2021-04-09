В Сибири мужчина украл, а затем вернул начальнику "ноутбук с зарплатами"

Житель Красноярска обратился в полицию с заявлением о краже из комнаты общежития ноутбука стоимостью около 50 тысяч рублей. Затем к правоохранителям пришел с повинной вор, пожелавший вернуть компьютер. О курьезном случае, который произошел в Кежемском районе, рассказала сегодня, 9 апреля, пресс-служба главка МВД по Красноярскому краю.

Как выяснилось, 22-летний нетрезвый вахтовик воспользовался отсутствием руководителя, вошел в его комнату и похитил ноутбук. Когда работодатель обнаружил пропажу и обратился в полицию, испуганный вор перепрятал украденную вещь в соседнюю комнату.

Во время разговора со стражем порядка вахтовик узнал, что на пропавшем компьютере установлена программа для выплаты жалованья работникам. Устыдившись, по словам сотрудников МВД, того, что по его вине коллеги останутся без зарплаты, похититель ноутбука сознался в краже.

Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до 6 лет лишения свободы.