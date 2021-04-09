В Дагестане чиновника минтруда заподозрили в служебном подлоге

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела закупок министерства труда и соцразвития республики. Как сообщили "РГ" в региональном управлении СК России, в ведомстве проводятся обыски.

Чиновник подозревается в злоупотреблении полномочиями при закупке автомобилей и служебном подлоге. По информации правоохранительных структур, в 2019 году министерство на средства, полученные из федерального бюджета, должно было приобрести 29 автомобилей для доставки пожилых людей в лечебные учреждения.

К торгам был допущен единственный участник - фирма, генеральный директор которой был знакомым начальника отдела закупок. По просьбе чиновника для подготовки и проведения аукциона он подготовил подложные коммерческие предложения от двух организаций.

В результате в торгах победила "своя" компания, с которой министерство заключило госконтракты на поставку автомобилей. Расследование дела продолжается.