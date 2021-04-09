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09.04.2021 16:14
Рубрика: Происшествия

В Дагестане экс-министра труда обвинили в хищении 620 миллионов рублей

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

Бывшего министра труда и социального развития Дагестана обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении СК РФ.

В Дагестане сотрудников Ространснадзора заподозрили в махинациях

По версии правоохранительных структур, с 2017 года по осень 2018 года чиновник создал преступное сообщество, в которое вошли сотрудники структурных подразделений министерства, с целью хищения бюджетных средств, выделяемых на социальное обслуживание граждан.

Всего ими было похищено более 620 миллионов рублей, что причинило огромный ущерб бюджету Дагестана.

Экс-министр задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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