В Дагестане экс-министра труда обвинили в хищении 620 миллионов рублей

Бывшего министра труда и социального развития Дагестана обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении СК РФ.

По версии правоохранительных структур, с 2017 года по осень 2018 года чиновник создал преступное сообщество, в которое вошли сотрудники структурных подразделений министерства, с целью хищения бюджетных средств, выделяемых на социальное обслуживание граждан.

Всего ими было похищено более 620 миллионов рублей, что причинило огромный ущерб бюджету Дагестана.

Экс-министр задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.