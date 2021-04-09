Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 со зрителями

В этот список вошел и Санкт-Петербург, где пройдут четыре матчи: три на групповой стадии (Россия - Бельгия, Россия - Финляндия, Бельгия - Финляндия) и один четвертьфинал. Подтвердили свою готовность также Бухарест, Баку, Будапешт, Лондон, Копенгаген, Амстердам и Глазго.

Отметим, что в Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять арены на 50 процентов. При этом российская сторона хочет рассмотреть вариант увеличения числа болельщиков к концу апреля. Будапешт намерен снять ограничения при условии, что зрители будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу. В свою очередь Амстердам, Глазго, Копенгаген и Бухарест подтвердили пропускную способность в 25-33 процента. Лондон - в 25 процентов.

Окончательное решение по проведению встреч в Риме, Бильбао, Мюнхене и Дублине станет известно 19 апреля.