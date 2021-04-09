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09.04.2021 19:37
Рубрика: Спорт

Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 со зрителями

Текст: Артур Нанян
Восемь городов подтвердили, что готовы принять игры чемпионата Европы-2020 по футболу со зрителями, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В этот список вошел и Санкт-Петербург, где пройдут четыре матчи: три на групповой стадии (Россия - Бельгия, Россия - Финляндия, Бельгия - Финляндия) и один четвертьфинал. Подтвердили свою готовность также Бухарест, Баку, Будапешт, Лондон, Копенгаген, Амстердам и Глазго.

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Отметим, что в Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять арены на 50 процентов. При этом российская сторона хочет рассмотреть вариант увеличения числа болельщиков к концу апреля. Будапешт намерен снять ограничения при условии, что зрители будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу. В свою очередь Амстердам, Глазго, Копенгаген и Бухарест подтвердили пропускную способность в 25-33 процента. Лондон - в 25 процентов.

Окончательное решение по проведению встреч в Риме, Бильбао, Мюнхене и Дублине станет известно 19 апреля.

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