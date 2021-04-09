Ученые научили крыс находить рак и диабет по запаху

В Новгородской области подвели итоги исследования диагностических способностей лабораторных крыс. Оказалось, что животные способны выявлять у пациентов онкологические и эндокринные заболевания по запаху изо рта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд перспективных исследований.

Технология получила название биогибридного скрининга. В декабре прошлого года в испытаниях принял участие 1761 доброволец. Эти люди проходили обследования на предмет социально-значимых болезней по вполне классическим технологиям.

У 77 добровольцев в результате скрининга ряд показателей оказались не в границах референтных значений, это значило, что они могут быть больны. Для постановки диагноза в таких случаях назначаются дополнительные обследования.

Вот здесь-то и пришли на помощь крысы. Животные под наркозом вдыхали воздух, выдыхаемый пациентами. На пациентов с рядом болезней крысы реагировали по-особому. Вот эту реакцию и старались зафиксировать ученые. В мозг крысам были вживлены матрицы микроэлектродов. Данные анализировались в Южном федеральном университете с помощью биогибридного аппаратно-программного комплекса.

В результате выяснилось, что крысы смогли определить рак желудка у 77 процента пациентов, рак легких - у 71 процента. А особая реакция на пациентов с сахарным диабетом оказалась верной в 100 процентах случаев.