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09.04.2021 12:51
Рубрика: Общество

Ученые научили крыс находить рак и диабет по запаху

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)

В Новгородской области подвели итоги исследования диагностических способностей лабораторных крыс. Оказалось, что животные способны выявлять у пациентов онкологические и эндокринные заболевания по запаху изо рта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд перспективных исследований.

Фото: iStock
Названы проблемы со здоровьем, которые можно определить по запаху

Технология получила название биогибридного скрининга. В декабре прошлого года в испытаниях принял участие 1761 доброволец. Эти люди проходили обследования на предмет социально-значимых болезней по вполне классическим технологиям.

У 77 добровольцев в результате скрининга ряд показателей оказались не в границах референтных значений, это значило, что они могут быть больны. Для постановки диагноза в таких случаях назначаются дополнительные обследования.

Вот здесь-то и пришли на помощь крысы. Животные под наркозом вдыхали воздух, выдыхаемый пациентами. На пациентов с рядом болезней крысы реагировали по-особому. Вот эту реакцию и старались зафиксировать ученые. В мозг крысам были вживлены матрицы микроэлектродов. Данные анализировались в Южном федеральном университете с помощью биогибридного аппаратно-программного комплекса.

В результате выяснилось, что крысы смогли определить рак желудка у 77 процента пациентов, рак легких - у 71 процента. А особая реакция на пациентов с сахарным диабетом оказалась верной в 100 процентах случаев.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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