В Карелии назвали причину массового отравления в начальной школе

Новости

МИД РФ: Россия не дает в Арктике ничего, что угрожало бы другим странам 12:59
Алексей Стукалов стал новым главным тренером "Уфы" 12:58
Ученые научили крыс находить рак и диабет по запаху 12:51
Минцифры потратит на новый портал Госуслуг 460 миллионов рублей 12:51
Захарова назвала глупостью перенос места встречи контактной группы 12:42
Полпред ПФО представил врио ульяновского губернатора Алексея Русских 12:40
В красноярских "Столбах" бродячие псы загрызли косулю на глазах туристов 12:32
Объявлены кандидатки в сборную России на Евробаскет-2021 12:31
Эксперт рассказал, когда перестанут дорожать майонез и соусы 12:30
Умер автор музыки к "Покемонам" и "Черепашкам-ниндзя" Ральф Шукетт 12:17
Голикова: Около трети россиян к 2030 году будут пожилыми 12:16
Лавров встретится в Москве с главой МИД Сербии 12:14
Ушедший в отставку губернатор Морозов станет помощником полпреда ПФО 12:09
В Москве благоустроят Садовнические набережную и улицу 12:08
МИД РФ: Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации 12:03
В России выбраны лучшие практики активного долголетия 12:03
В Тюмени врачи удалили мужчине огромную опухоль с почки 12:02
В Москве ветер за ночь повалил два десятка деревьев, повреждены 10 машин 11:56
Городские службы Москвы рассказали о ситуации с половодьем 11:55
Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых гимнастических брусьев 11:52
Биатлонист Логинов будет готовиться к сезону вместе со сборной России 11:46
Гинцбург рассказал об испытаниях "кассетной боеголовки" против COVID-19 11:44
В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на майонез 11:35
В Магаданской области разрешили торжественные регистрации браков 11:26
Арктические системы ПВО подняты по тревоге 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
09.04.2021 12:06
Рубрика: Происшествия

В Карелии назвали причину массового отравления в начальной школе

Текст: Светлана Цыганкова

В Карелии определили причину отравления учащихся младших классов средней школы в городе Олонец. У заболевших выявлен норовирус 2 генотипа - одна их частых причин кишечных инфекций.

Красноярские власти проверят комбинат питания после отравления детей

Об этом со ссылкой на главного санитарного врача республики Людмилу Котович написал на своей странице в соцсети глава Карелии. По предварительной версии специалистов регионального Роспотребнадзора, вирус попал в пищу от заболевшего человека. Но окончательных выводов они пока не делают. В лабораторию доставили более 90 проб. Это и готовая еда, и сырые продукты, и вода, и смывы с поверхностей пищеблока

За прошедшие сутки число отравившихся детей выросло - их уже 59. Также заболел один работник пищеблока. Сегодня утром еще у пятерых ребят появились симптомы кишечной инфекции. Пока диагноз не установили. Все лечатся амбулаторно. Начальная школа закрыта.

Проверку проводит прокуратура Карелии. Также к расследованию подключился Следственный комитет.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

Косачев: Мир должен предотвратить силовую операцию Киева
Политолог: Объяснение госсекретаря США про слова Байдена о Путине нелепо
ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
За сутки в России подтверждено 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах
Россиян предупредили о возможной хакерской атаке на счета в мае
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа