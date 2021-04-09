В Карелии назвали причину массового отравления в начальной школе

В Карелии определили причину отравления учащихся младших классов средней школы в городе Олонец. У заболевших выявлен норовирус 2 генотипа - одна их частых причин кишечных инфекций.

Об этом со ссылкой на главного санитарного врача республики Людмилу Котович написал на своей странице в соцсети глава Карелии. По предварительной версии специалистов регионального Роспотребнадзора, вирус попал в пищу от заболевшего человека. Но окончательных выводов они пока не делают. В лабораторию доставили более 90 проб. Это и готовая еда, и сырые продукты, и вода, и смывы с поверхностей пищеблока

За прошедшие сутки число отравившихся детей выросло - их уже 59. Также заболел один работник пищеблока. Сегодня утром еще у пятерых ребят появились симптомы кишечной инфекции. Пока диагноз не установили. Все лечатся амбулаторно. Начальная школа закрыта.

Проверку проводит прокуратура Карелии. Также к расследованию подключился Следственный комитет.