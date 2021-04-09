В Петербурге фура сбросила льдину на автомобиль

В Петербурге на Кольцевой автомагистрали (КАД) на легковую машину проезжавший мимо грузовик сбросил льдину. Стекло разбилось, но никто не пострадал.

Водитель пострадавшего автомобиля выложил видеозапись ЧП в социальных сетях. На кадрах видно, как в лобовое стекло влетает льдина. От удара стекло разбивается и автомобиль в итоге делает аварийную остановку.

Мужчина, сидевший за рулем легковушки, сообщил в соцсетях, что водитель фуры так и не остановился, а ЧП со льдиной в итоге было квалифицировано как ДТП.