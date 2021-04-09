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09.04.2021 10:10
Рубрика: Происшествия

В Петербурге несколько машин залило горячей водой из-за прорыва трубы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге возле дома №13/1 по проспекту Художников на проезжей части произошел прорыв трубы. Горячая вода залила магистраль, попала на несколько машин, сообщает ГУП "ТЭК".

Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
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Сейчас к месту происшествия прибыли представители страховых компаний, чтобы оценить ущерб.

Из-за аварии в зоне отключения оказалось 56 домов, в семи из них батареи значительно остыли, еще 49 зданий могут быть переведены на резервную схему отопления.

Сейчас движение автомобилей по проспекту Художников возобновлено, прорыв трубы локализован, ведутся работы по полному устранению последствий аварии.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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