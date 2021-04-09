В Петербурге несколько машин залило горячей водой из-за прорыва трубы

В Петербурге возле дома №13/1 по проспекту Художников на проезжей части произошел прорыв трубы. Горячая вода залила магистраль, попала на несколько машин, сообщает ГУП "ТЭК".

Сейчас к месту происшествия прибыли представители страховых компаний, чтобы оценить ущерб.

Из-за аварии в зоне отключения оказалось 56 домов, в семи из них батареи значительно остыли, еще 49 зданий могут быть переведены на резервную схему отопления.

Сейчас движение автомобилей по проспекту Художников возобновлено, прорыв трубы локализован, ведутся работы по полному устранению последствий аварии.