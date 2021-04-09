В Петербурге предложили разрешить возвращать льготы круглый год

Комитет по законодательству петербургского парламента одобрил инициативу о предоставлении льготникам права круглый год подавать заявления на замену льгот деньгами и наоборот.

Как сообщили в аппарате петербургского депутата Дениса Четырбока, сейчас решение получать льготу в натуральном или денежном виде, гражданин может принять раз в год и подать заявление до 1 октября. Если он передумает, то в следующий раз изменить принцип получения льготы можно лишь через год.

Петербургские депутаты предлагают изменить эту процедуру и разрешить подавать заявление на льготы круглогодично, с тем, чтобы уже на следующий месяц гражданин мог получать льготы по-новому.

Необходимость нововведений в петербургском парламенте объясняют тем, что люди часто, написав заявление передумывают. Например, отказавшись от льгот в натуральном виде в пользу денежной компенсации многие понимают, что покупка лекарств им обходится в значительно большую сумму, нежели они получают.