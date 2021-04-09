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09.04.2021 18:57
Рубрика: Экономика

Заполярье появится в мобильном гиде по гастрономическому туризму

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Алексей Михайлов/РГ Фото: Алексей Михайлов/РГ
Фото: Алексей Михайлов/РГ

Мурманская область будет включена в мобильное приложение по гастрономическому туризму "ГИД Гастрономическая карта России", разработанное при грантовой поддержке Федерального агентства по туризму. Об этом сообщила руководитель проекта Екатерина Шаповалова во время полуфинала федерального конкурса "Мастера гостеприимства", который сегодня открылся в Мурманске.

Фото: iStock
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Пользователи приложения смогут найти в северных регионах отели с оригинальными концепциями завтраков, придорожные сервисы с местной кухней, точки мобильной торговли, где можно попробовать блюда арктической кухни.

Там же будет размещена информация о магазинах с местными продуктами и сувенирами. Любители самостоятельно планировать путешествия смогут привязывать даты к календарю региональных тематических фестивалей. В разделах "Агротуризм", "Промышленный туризм" будут отмечены объекты, открытые для посещения туристами, и услуги в сфере общепита.

Приложение будет использоваться не только как информационный ресурс для туристов, но и как аналитический инструмент, с помощью которого будет формироваться ТОП-20 регионов в данной сфере. Позиции регионов в этом рейтинге будут зависеть от того, насколько там будет представлена местная кухня во всех сферах индустрии гостеприимства.

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